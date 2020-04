Facebook

Bernhard Rinner, Chef der Theaterholding © Maria KANIZAJ

In der Szene brodelt es. Während es für andere Bereiche Coronafahrpläne gebe, herrsche im Kulturbereich Orientierungslosigkeit, wird kritisiert. Wo liegen die größten Problemfelder?

Bernhard Rinner: Was wir da miterleben müssen, ist ein Bauchfleck der Kulturpolitik. Ich habe Verständnis für die Gesamtsituation. Dass die Zusammenkunft einer größeren Anzahl von Menschen eine Gefahr darstellt, ist allen bewusst. Wenn es um die langsame Rückkehr in die sogenannte neue Normalität geht und darüber mit allen Bereichen kommuniziert wird – Schulen, Sport usw. – und wir hier am Ende der Reihe stehen und ein Durcheinander serviert bekommen, dann macht sich bei mir schon eine große Bitterkeit breit.