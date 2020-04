Facebook

Die Rabtaldirndln, das umtriebige Theaterkollektiv © Rabtaldirndln/Nikola Milatovic

Die Rabtaldirndln

Für den Moment sah es aus, als wäre der Probenplan der 2003 gegründeten Rabtaldirndln auf erstaunliche Weise mit der Coronakrise kompatibel. Mitte März war der erste Probenblock für das Graz-2020-Stück „Die Stadt der Rabtaldirndln“ abgeschlossen, im Mai hätte mit dem zweiten Block fortgesetzt werden sollen, erzählt Gründungsmitglied Gudrun Maier. Heute ist klar: So schnell geht diese Krise nicht vorüber. Mittlerweile sei das Projekt für das Grazer Kulturjahr in den September verschoben worden, was – abgesehen von der Produktionsleitung – vom gesamten Team mitgetragen werden kann. Andere Termine, wie eine für Juli geplante Spielserie mit dem Landflucht-Stück „Du gingst fort“ im Hoftheater Hainersdorf, sind längst abgesagt. „Mittlerweile glaube ich überhaupt nichts mehr“, sagt Maier mit Verweis auf die zeitliche Planungsunsicherheit in Coronazeiten. Zu den vielen Fragezeichen zählt auch „Ich, Tatortkommissarinnen“, eine Koproduktion der Rabtaldirndln mit dem Schauspielhaus Graz. Geplante Gastspiele, unter anderem in den Sophiensälen in Berlin, fallen der Coronakrise zum Opfer. Alternative, virtuelle Konzepte im Falle einer etwaigen Verlängerung der Ausnahmesituation seien noch im Ideenstadium, sagt die Schauspielerin: „Warten wir ab, was nach Ostern kommt.“

