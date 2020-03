Facebook

Die Musikerin Viola Hammer © Gernot Eder

Viola Hammer war im März noch auf Tournee, mit Schweizer Musikern für Stummfilmvertonungen. „Die Hälfte der Gigs in den 21 Tagen musste dann aber abgesagt werden“, erzählt die Pianistin und Komponistin am Telefon. Und aus der Einladung im Mai nach New York mit dem Gitarristen Alex Pinter und dem Akkordeonisten Christian Bakanic wird auch nichts. Das Trio nennt sich „Birds against Hurricanes“ – so ohnmächtig mögen sich die drei wie die meisten anderen Künstler derzeit wohl fühlen, auch wenn die 34-Jährige selbst „jetzt noch mehr Zeit fürs Üben und Schreiben hat. Wirtschaftlich sieht es allerdings so aus, dass ich alle Ressourcen angehen muss“. Zur Sicherheit hat die gebürtige Radkersburgerin bei der Verwertungsgesellschaft AKM um Unterstützung aus einem Notfonds angesucht. Ob ihre heurigen Pläne mit Konzerten unter anderem in Berlin, Zadar, Jerusalem oder Kairo halten, wisse sie noch nicht, sagt Hammer, aber: „Ich bin grundsätzlich ein optimistscher Mensch.“