In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Bild von der Eröffnung des Kulturjahrs Graz 2020 © Ballguide/Pajman

Kulturjahr Graz 2020

Im zweiten Quartal von Graz 2020 waren 630 Veranstaltungen geplant, deren Abhaltung höchst fraglich war. Bei den mehr als 90 beteiligten Initiativen herrschte gestern vor allem Unsicherheit: Reinhard Braun von der Camera Austria: „Wir sind auf Standby. Ende April sollten unsere 2020-Projekte beginnen, aber so, wie es ausschaut, wird sich das Leben bis dahin nicht normalisieren.“ Am Abend kam die Nachricht, die zumindest Gewissheit bringt. Graz 2020 wird bis September unterbrochen und zugleich ins Jahr 2021 verlängert. Kulturstadtrat Günter Riegler (ÖVP): „Wir werden ein Kulturjahr 2020/21 erleben, das uns auf dem Weg zurück in die Normalität begleitet.“ Förderungen sollen auf das Jahr 2021 verschoben werden können. VP-Landesrat Christopher Drexler hatte schon letzte Woche angekündigt, dass Förderungen nicht zurückgezahlt werden müssen, wenn bereits vorbereitete Projekt wegen Corona nicht realisierbar seien. Riegler möchte das auch in der Stadt so halten: „Das soll helfen, gerade im Bereich der kleinen Kulturinitiativen eine kleine Erleichterung zu bieten.“