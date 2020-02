Facebook

Matthias Predota (38), Hornist bei recreation © Werner Kmetitsch

Neues aus dem Hause styriarte, und das im wahrsten Sinn des Wortes: Das Palais Attems in Graz ist ja nicht nur Sitz der steirischen Festspiele und ihrer Unterorganisationen, sondern seit etlichen Jahren immer öfter auch Schau- und Hörplatz für Produktionen.



Künftig nutzen auch Musiker des recreation-Orchesters das styriarte.Studio in der Sackstraße 16. „Die unbändige Lust an Kammermusik führt Mitglieder dort auf neue Wege: Sie organisieren sich selbst eine Kammermusik-Reihe“, heißt es von Mathis Huber und den Seinen über den Zyklus "recreation im Salon" - „ein Mittelding zwischen Konzert, offener Probe, Musikgespräch und mehr“, wie der Intendant sagt.



Den süffigen Auftakt dazu gibt es am 7. März um 16 Uhr mit „Trinkliedern“ – nämlich mit der Champagnerarie aus Mozarts „Don Giovanni“, der Champagner-Polka aus „Die Fledermaus“ von Johann Strauß sowie fünf Sätzen aus den deftigen „Carmina Burana“ von Carl Orff, alles arrangiert für Bläserensemble.



Exklusiv für Abonnenten gibt es weiterhin den recreation.Aperitif: Am 24. und 25. Februar um 18 Uhr stellt Matthias Predota dabei sein Instrument vor, das Horn.



Details und Karten: Tel. (0316) 825 000. www.styriarte.com