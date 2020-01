Facebook

Niederschwellig, unterhaltsam, nachhaltig: Christian Mayer hat mit Graz 2020 viel vor © Graz 2020/Fischer

Am 23. Jänner beginnt das Grazer Kulturjahr – mit einem Symposion. Warum?



CHRISTIAN MAYER: Salopp gesagt ist es ja eher unsexy zu sagen: Wir befassen uns jetzt mit der Zukunft. Das kann alles und nichts sein, und jeder hat schon eine Meinung dazu. Also habe ich mich für die Flucht nach vorn entschieden, für einen Auftakt mit Experten, die sich mit Zukunftsfragen befassen. Das Symposion „Zeit für Graz“ ist gratis zugängig, man muss sich nur online anmelden.



Wer kommt?



CHRISTIAN MAYER: Leute wie der Klimaforscher Hans-Werner Sinn, der Österreicher Viktor Mayer-Schönberger, der in Oxford lehrt und als einer der größten Experten für Big Data gilt, die Unternehmerin Elisa Naranjo, die sich darüber Gedanken macht, wie man Onlinehandel ökologisch und nachhaltig organisiert, die Pianistin und Kulturunternehmerin Seda Röder. Sie hat eine Künstliche Intelligenz entwickelt, die Beethovens unvollendete 10. Symphonie zu Ende rechnet, und wird erzählen, welche Datenfluten es braucht, bis eine KI wie Beethoven komponiert. Abends gibt es einen Festakt mit Ranga Yogeshwar. Er beschreibt Zukunftsszenarien, es gibt Musikeinlagen von Ensembles wie der Neuen Hofkapelle und dem Klangforum Wien. Auch das ist frei zugängig, alles soll niederschwellig und unterhaltsam sein.



Und danach?



CHRISTIAN MAYER: Ab Freitag kann man einen ersten Rundgang durch das Kulturjahr unternehmen. Das Programm ist über unsere Homepage abrufbar. Da sperrt das Cafe Jakomini auf, es gibt Veranstaltungen mit dem Kunstverein und dem Club Hybrid, bei Radio Helsinki, bei rotor, Jukus, heidenspaß et cetera.

Zur Person Christian Mayer, geboren 1977 in Ludwigshafen.

Studium Theaterwissenschaft, Germanistik und Soziologie. Dramaturg, Dozent an der Grazer Universität, Projektmanager an der Kunstuniversität. Im August 2018 zum Manager des Kulturjahres bestellt.

Bleiben wir kurz beim Stichwort unsexy: Das Programm ist nach Schlagworten wie Urbanismus, digitale Lebenswelten, Arbeit von morgen geclustert. Muss man dem Publikum nicht ein sinnlicheres Bild von dem vermitteln, was da passieren wird?Das war ein Spagat, aber mit solchen Begriffen arbeiten auch die Ars Electronica, die Art Basel oder die Biennale Venedig.Die wenden sich an ein internationales Kunstpublikum. Graz 2020 will niederschwellig sein.Unser Hauptslogan lautet „Wie wir leben wollen“. Darüber denken alle Menschen nach. Natürlich sind die fünf Themencluster, die darunter liegen, Fachbegriffe. Aber spürbar zu machen, worum es geht, muss über die Projekte selbst laufen: Graz 2020 soll den Menschen etwas aufschließen, ihnen Handlungsmacht geben.Ohne Vermittlungsteam?Ja. Aber das schreckt mich nicht, wir werden in der Vermittlung von Graz Tourismus und den Graz Guides unterstützt. Und wir haben von vornherein großen Wert auf die partizipative Ausrichtung der Projekte gelegt. Die sind also so angelegt, dass diese die Grazerinnen und Grazer erreichen und von ihnen mitgestaltet werden.Bitte um Beispiele.Radio Helsinki sendet jeden Tag im Jahr um 12 Uhr mittags ein Klangbild eines Grazer Bürgers, der seine Lebenswelt akustisch beschreibt. Transparadiso, eine Gruppe von Urbanisten an der Schnittstelle von Architektur, Stadtplanung und Community, recherchiert seit Monaten in Randbezirken, klingelt an Türen und fragt die Bewohner nach ihren Lebensumständen. Und findet dabei zum Beispiel mit dem Pammerbad einen sozialen Ort, den es nicht mehr gibt. Dabei werden im engen Austausch mit der Bevölkerung Fragen zur Stadtentwicklung erstellt.Woran misst sich denn der Erfolg solcher Projekte?Einerseits: Was hat das Geschehen 2020 mit Graz, mit der Kulturlandschaft gemacht, auch für die Jahre danach? Und andererseits: Was hat das Jahr mit den Bürgern gemacht, ist da ein Dialog entstanden?Dass alle ins Gespräch kommen, ist aber der geringste Anspruch an so ein Großprojekt. Was soll der langfristige Effekt von 2020 sein?Es heißt ja: Graz ist eine Kulturstadt. Ich denke, wenn es gelingt, die Kulturlandschaft zu stärken, auch in ihrer Sichtbarkeit nach außen, wirkt sich das auch auf das Image von Graz, auf das Selbstgefühl der Bürgerinnen und Bürger aus. Und auf Tourismus und Wirtschaft.Aber beim Motto „Wie wir leben wollen“ kann sich auch der einzelne am Ende die Frage stellen: Was hat das Jahr für mein Leben gebracht? Auch daran werden Sie gemessen werden.Aber genau diese Frage stellen wir ja erst.Der Slogan selbst ist eine Feststellung – ohne Fragezeichen.

CHRISTIAN MAYER: Stimmt, damit haben wir gespielt. Aber ich will ja genau, dass die Bürgerinnen und Bürger aktiv darüber nachdenken. Die sollen das nicht von uns gesagt kriegen: So machen wir’s. Das Jahr soll einen Diskurs eröffnen, und der soll dann in den Folgejahren konkrete Umsetzung finden.

Information ad 2020 Graz Kulturjahr 2020: Fünf Millionen Euro beträgt das Budget. 94 Projekte, unter 568 Einreichungen ausgewählt, werden damit finanziert. 2020 stellt kein Kunstfestival dar, sondern ist eine Art Dachmarke bzw. Plattform für Einzelprojekte. Das Kulturjahr wird am 23. Jänner mit dem Symposion „Zeit für Graz“ eröffnet (10 Uhr im Grazer Congress). Der Festakt finde um 19 Uhr statt. Koordiniert wird Graz 2020 im städtischen Kulturamt. Über das Programm informiert ein vierteljährliches Heft beziehungsweise die Website www.kulturjahr2020.at

Pressekonferenz

„Dinge richtig machen“ als Kern von Graz 2020. Vorbote eines 94 Projekte umfassenden Programms: Eine orangene Bim macht

auf das Kulturjahr 2020 aufmerksam.

Wir waren gefühlt immer einen Monat im Verzug.“ Kulturstadtrat Günter Riegler gibt ganz offen zu, dass die Programmierung des Kulturjahrs eine organisatorische Herausforderung war. Kreiert hat man in kürzester Vorbereitungszeit etwas, was konzeptuell dem Kulturhauptstadtjahr 2003 diametral gegenübersteht. „Wir haben uns bewusst gegen ein Festival entschieden, sondern für ein Jahr mit Kultur und der Stadtbevölkerung“, sagt Riegler.



Globale Themen wie Klimawandel, Diversität, Migration, Verkehr und Raumplanung sind ja auch in einer 300.000-Einwohner-Stadt von lebensnotwendiger Relevanz. Diese über die Kultur niederschwellig und zugleich nicht allzu öffentlichkeitswirksam zu verhandeln, wie man das augenscheinlich in den kommenden zwölf Monaten vorhat, zeugt gewiss vom Mumm der Programmmacher. „Dinge richtig machen, sei letztlich der Kern des Kulturjahrs“, sagt Riegler. Man könnte hinzufügen: der Kern der Politik.



Knapp eine Woche vor Eröffnung präsentierte man die orangefarbene Bim, die auf das Kulturjahr hinweist. Daneben wurde das erste von vier Programmheften veröffentlicht. Vierteljährlich gibt es einen Überblick über die insgesamt 94 Projekte. Dass man diese nicht in ein Jahrbuch zusammengefasst hat, hat auch praktische Gründe: Viele Projekte sind noch nicht taggenau terminisiert. Zeitnah gibt aber die nun gelaunchte Website www.kulturjahr2020.at Auskunft über alle Aktivitäten.

Außerhalb des digitalen Raums sichtbar wird das Kulturjahr 2020 am 23. Jänner: Ein Symposion zum Thema Zeit und ein Festakt im Grazer Congress bildenden den Aufakt, die darauffolgenden Tage bis inklusive 26. Jänner sind vollgepackt mit Programm, Auftaktgesprächen, Workshops usw. Martin Gasser