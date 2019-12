Morgen Mittwoch läuft auch in Österreich der letzte Teil der Weltraumsaga an. "Star Wars Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers" darf diesmal aufgrund internationaler Vorgaben nicht als Mitternachtspremiere gezeigt werden. Los geht es dafür schon ab 10 Uhr morgens. 56 Vorstellungen an einem Tag warten steiermarkweit auf die Fans.

Kostümierte Fans bei der Weltpremiere am Montag in Hollywood © Chris Pizzello/Invision/AP

Morgen Mittwoch ist es so weit: Teil neun der neuteiligen Star Wars Saga kommt in die Kinos. Im Gegensatz zu Episode VII und VIII, wo die neuen Teile von kostümierten Fans am Tag des Filmstarts schon zu Mitternacht in ausgewählten steirischen Kinos zelebriert wurden, müssen sie bei "Star Wars Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers" auf eine Mitternachtspremiere verzichten."Von der Verleihfirma Disney gab es für diesen Film keine Freigabe für Mitternachtsvorstellungen", erklärt Carina Mörth-Pilko von Cineplexx.