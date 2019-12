Facebook

Thomas Stipsits lud Samstag in der Sporthalle Leoben zu einem Lachmuskeltraining und brachte sein Publikum ordentlich zum Lachen. Auch bei einer Autogrammstunde bei Leykam im LCS in Leoben verstand er es, seine Fans bestens zu unterhalten. Für die Kleine Zeitung-User richtete er einen speziellen Gruß per Videobotschaft aus.