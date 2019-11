Facebook

Tommy Emmanuel © EPA

Der Ausnahmegitarrist Tommy Emmanuel zauberte ungläubiges Staunen in die Gesichter der Anwesenden. Was der 64-jährige Australier aus den Saiten seiner Gitarre zaubert ist wirklich atemberaubend. Er bedient nahezu alle Genres virtuos und mitreißend: seien es Jazz, Blues oder Polka. Emmanuel brachte ein originell zusammengestelltes Medley aus Beatles-Stücken genauso wie ein intimes “Somewhere Over The Rainbow”. Es scheint für den famosen Alleskönner keine technischen Grenzen zu geben. Und unmittelbar nach dem umjubelten Auftritt gab er Autogramme und bediente Selfie-Jäger am Merchandising-Stand.