2020 Graz Kulturjahr unter dem Motto "Wie wir leben wollen"

Das Grazer Kulturjahr 2020 wird unter dem Motto "Wie wir leben wollen" stehen. Die Eröffnung geht am 23. Jänner mit einem Kongress, bei dem die Zukunft der Städte Thema sein wird, über die Bühne, hieß es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Vorgestellt wurden drei der insgesamt 94 Projekte, die im Laufe des Jahres zu sehen sein werden, darunter ein "Klima-Kultur-Pavillon" am Freiheitsplatz.