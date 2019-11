Facebook

Schauspielerin, Autorin, Malerin: Mela Hartwig-Spira © KK

In ihrer ersten Karriere war sie Schauspielerin. In ihrer Geburtsstadt Wien, dann in Berlin; am Schillertheater spielte Mela Hartwig „Hedda Gabler“, „Lulu“, „Die Jüdin von Toledo“. 1921 heiratete sie den Grazer Anwalt Robert Spira und zog mit ihm in eine Göstinger Villa. Da war sie 28.