Zum 500. Todestag von da Vinci bringt die Ausstellung „Die großen Meister der Renaissance“ originalgetreue Reproduktionen in die Grazer Messe. Von 17. Oktober bis 29. Dezember wird die Ausstellung, die zuvor in Wien und Linz über 100.000 Besucher anlockte, zu sehen sein.

Meisterwerke in Reproduktionen

Das Original der „Sixtinischen Madonna“ von Raffael befindet sich in der Gemäldegalerie Alte Meister in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden © Dominik Gruss

Nun ist es soweit: Nachdem am Mittwochabend das Premierenpublikum durch die Sonderausstellung streifte, sind seit heute Donnerstag "Die großen Meister der Renaissance" für alle geöffnet. Nach Blockbuster-Ausstellungen wie "Tutanchamun" und "Körperwelten" erhofft sich das Organisatorenteam mit der Kunstgeschichte-Schau einen weiteren Besucheransturm - in Wien und Linz lockte die Schau mit den "prägendsten Bildern der Kunstgeschichte" rund 100.000 Besucher an.