Neuorganisation in Gang gebracht: der Grazer Kulturstadtrat Günter Riegler, Kunsthaus-Chefin Barbara Steiner, Kulturlandesrat Christopher Drexler. © UMJ

Strahlende Gesichter in der „Needle“ im Grazer Kunsthaus: Kulturlandesrat Christopher Drexler (VP) freut sich, der Grazer Kulturstadtrat Günter Riegler (VP) freut sich, und die Leiterin des Hauses Barbara Steiner freut sich auch. Grund fürs allgemeine Hochgefühl ist die Neusortierung der Strukturen rund ums „Friendly Alien“: Das Kunsthaus, bisher zum Universalmuseum Joanneum UMJ gehörig, wird aus dem Museum herausgelöst und künftig in einer eigenen Gesellschaft geführt. An dieser werden die Stadt Graz und das Land (wieder via UMJ) zu je 50 Prozent beteiligt sein, zugleich tritt die Stadt Graz von ihrer 15-prozentigen Miteigentümerschaft am UMJ zurück: Das Museum wird wieder zu 100 Prozent Landeseigentum. Eine „transparente, zukunftsweisende Konstellation“, findet Drexler.