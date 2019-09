Kulturhauptstadt 2024 Land fördert Bewerbung des steirischen Salzkammerguts

Facebook

Christopher Drexler mit den Bürgermeistern Gerald Loitzl (Altaussee), Franz Frosch (Bad Aussee), Franz Steinegger (Grundlsee) und Klaus Neuper (Bad Mitterndorf) © land/annap

Nach Graz 2003 und Linz 2009 wird 2024 in Österreich wieder eine Europäische Kulturhauptstadt sein. Erstmals ist eine inneralpine Region unter den Bewerbern. Und wird vom Land Steiermark intensiv unterstützt, wie Kulturlandesrat Christopher Drexler am Mittwoch betonte. Der siegreiche Bewerber steht am 12. November fest, auch Dornbirn bzw. St. Pölten sind unter den Top 3.