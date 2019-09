Facebook

Das Premierenfestival newsOFFstyria findet zum zweiten Mal statt. © (c) © Julia Rohn

Schlachthof, Lagerhalle, Grazer Innenstadt. Dazu „Verrückte“, „Zucht“ und die Überwindung der Sieben Todsünden: Mit einem kraftvollen Programm eröffnet heute das Theaterland Steiermark die Premierenwoche newsOFFstyria. Wir stellen Ihnen die fünf Produktionen und die Menschen dahinter vor.

Seinen Abschluss feiert das biennale Festival, das heuer zum zweiten Mal stattfindet, am Samstag mit einem Gastspiel der belgischen Formation Agora – und einem gebührlichen Fest zum 20. Geburtstag des Anderen Theater.

Zum Festival newsOFFstyria ist ein alle zwei Jahre stattfindendes Festival der freien Szene, organisiert vom Theaterland Steiermark.Es warten fünf Premieren in fünf Tagen. Karten: Tel. 0664 83 47 406. Infos: www.theaterland.at/2019

TaO!

Junge Theatergeneration: Theater von und für junge Menschen. Diese

Devise wird im TaO! groß geschrieben. Junge

Autoren bringen ihre Stücke auf die Bühne und Theaterbegeisterte erhalten die Möglichkeit, in Workshops und Bühnenproduktionen mit ihren schauspielerischen Fähigkeiten in Berührung zu kommen. Beim newsOFFstyria gehen fünf Darstellerinnen mit „Zucht“ aktuellen Fragen zu Disziplin, Hierarchien und Körperästhetik nach. Zeit zu erkunden, was passiert, wenn sich die wohlbehütete Generation militärischem Drill aussetzt.

„Zucht“. TaO!, Graz. Donnerstag 17 Uhr, Freitag 20 Uhr. Das TaO! mit Maria Prettenhofer, Anna Weber, Franka Jauk, Lisa Sophie Oberleitner und Carmen Schabler. Foto © (c) Clemens Nestroy

Planetenparty Prinzip

Grenzen aufbrechen: In verschiedensten Formaten bringt das Planetenparty Prinzip seit vier Jahren gesellschaftspolitische Themen auf die Bühne. Dabei werden die Grenzen klassischer Bühnenstücke ausgeweitet und auf eine kooperative Zusammenarbeit mit Musikern, Ausstattern und Filmemachern gesetzt. So soll ein Austausch über die Genres hinaus entstehen und ein persönlicher Zugang in jede Performance einfließen. Mit diesem Konzept ist das Kollektiv - wohlverdient - nicht mehr aus der Grazer Theaterszene wegzudenken. „Keep Stroke“ beschäftigt sich mit der arbeitenden Frau der Zukunft sowie der Frage, inwieweit diese Zukunft eigentlich schon begonnen hat.

„Keep Stroke“. Planetenparty Prinzip, Waagner-Biro-Straße 20, Graz. Heute, 20 Uhr.

Planetenparty Prinzip mit Nora Köhler, Victoria Fux und Alexandra Schmidt. © (c) Clemens Nestroy

Julalena

Durchmarsch zu den Todsünden: Ungewöhnliche Aufführungsorte, große Präzision im Spiel und Lust am Neuen und Ungewöhnlichen kennzeichnet die Zusammenarbeit von Jula Zangger und Lena Westphal als Julalena. Seit ihrem ersten Jahresrückblick „Zeit im Bild 20:17“ gingen die Grazerin und die gebürtige Gelsenkirchnerin ein enormes Tempo: „Wie du mir, so ich dir“ ist bereits die vierte Premiere in diesem Jahr. Im

Mittelpunkt des Stücks, das in der Alten Schlachthofhalle zur Aufführung kommt, stehen die Sieben Todsünden, aufgesplittet in die Zeitebenen von war/ist/wird.

„Wie du mir, so ich dir“. Alte Schlachthofhalle, Großmarktstraße 4, Graz. Donnerstag, 20 Uhr.

Julalena: Jula Zangger und Lena Westphal. Foto © Theaterland Steiermark

Eléctrico 28

Die eigene Stadt neu erleben: Das Publikum als stille, starre Beobachter, die nichts zu tun haben, außer auf ihren Sitzen zu verweilen und sich berieseln zu lassen? Das entspricht ganz und gar nicht den Vorstellungen des österreichisch-katalanischen Kollektivs Eléctrico 28. Dies, wie auch ihre Vorliebe für Theater im öffentlichen Raum, soll sich auch in „[The Frame]“ beim newsOFFstyria niederschlagen. Mit dem Publikum wird das Verhalten der Menschen im Trubel der Grazer Innenstadt beobachtet und hörbar gemacht.

„[The Frame]“. Ausgangspunkt: Stubenberggasse 7, Graz. Freitag 17 Uhr, Samstag 11 Uhr. Eléctrico 28 laden in die Grazer Innenstadt Foto © Theaterland Steiermark

Emma Berentsen/Hanna Rohn

Gegen die Stigmatisierung: Ein „Artist-in-Residence“-Stipendium hatte die niederländische Theatermacherin Emma Berentsen im Frühjahr nach Graz geführt. Ein Produkt dieses Aufenthalts ist nun eine erneute Zusammenarbeit mit der Grazer Performerin Hanna Rohn. „Wir wollten uns mit der psychischen Gesundheit des Künstlers auseinandersetzen“, umreißt Berentsen, wovon ihre Produktion „Verrückte“ handelt, die morgen Premiere feiert. „Warum gibt es diese Vorstellung des verrückten Künstlers? Wir wollten das hinterfragen.“ Rohn verweist wiederum auf die alltagsprachliche Komponente: Was ist verrückt, was verrückt gut? Rohn und Berentsen hatten sich während eines Studiums in London kennengelernt und schon in der Vergangenheit zum Thema Verletzbarkeit gearbeitet. Ihre Performance „Verrückt“ ist in englischer Sprache.

„Verrückte“, Theater am Lend. Morgen 19 Uhr & 21 Uhr.