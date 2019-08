Facebook

Eine Größe für sich: Hammerfall © Picwish-Fotodesign

An seinem letzten Veranstaltungstag unterstreicht das Metal on the Hill Festival nochmals, dass es sich keinesfalls hinter seinen größeren Festivalkollegen verstecken muss. Die Schlossbergkasematten sind am zweiten Tag eindeutig noch besser besucht als am Tag zuvor und auch die Stimmung der Besucher hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Dabei wird sich nicht nur die Zeit bis zum Headliner Hammerfall vertrieben, sondern von Beginn an mit jeder Band gefeiert.