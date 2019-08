Facebook

© Styria Media Group/Philipp Lackner

Von ganz Jung bis schon etwas Älter, 12.000 Fans feiern Mark Forster Freitagabend beim „Liebe“-Open Air am Grazer Messegelände. „Offenbar bin ich für keine Gruppe uncool – oder halt für ganz viele“, grinste der deutsche Popstar davor bei einem Kurzbesuch im Styria Media Center: Er schaute vor dem Konzert bei Kleine Zeitung und Antenne vorbei. Was ihm bei seinen Shows außerdem auffällt: „Es sind immer deutlich mehr Frauen da als Männer. Was ja eigentlich nicht schlecht wäre für die Typen!“ Am österreichischen Publikum schätzt er eines besonders: „Es dauert zwar länger, aber wenn man sie einmal gewonnen hast, dann ist das echte Liebe“.