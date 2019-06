Facebook

Spiritus rector: Ernst Kovacic © Ikon Arts

Haben wir richtig mitgezählt, sind das nun die 13. Brücken. Was verbinden Ihre Brücken?

Ernst Kovacic: Grundsätzlich verbinden die „Brücken“ immer das, was wir in der Gegend vorfinden mit dem, was in der ganzen Welt im Bereich der Neuen Musik vorgeht. Eine typische Veranstaltung ist „Inventar der Gegend“, wofür Maria Gstättner und Angelika Reitzer schon viel Vorarbeit leisteten, Leute interviewt und das Ganze in eine musikalisch-literarische Gestalt gegossen haben.