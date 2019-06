Facebook

„Wenn Räume klingen, träumen die Ohren“: interdisziplinäre Vermessung des Ausstellungsraums im Forum Stadtpark © (c) zweintopf

Was für Kunst im öffentlichen Raum gang und gäbe und als „site specifity“ auch wesentliches Beurteilungskriterium ist, spielt für indoor situierte Kunst selten eine tragende Rolle. In Museum und Galerie sind Auseinandersetzungen mit dem eigenen räumlichen Umfeld selten. In Graz sind ihr derzeit aber gleich zwei Ausstellungen gewidmet.