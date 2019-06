Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vea Kaiser hat mehr als nur eine Beziehung zu Hartberg © Franz Brugner

Zu Hartberg hat die Jungliteratin Vea Kaiser mehr als nur einen Beziehungsstrang. So verriet sie zu Beginn ihres Leseauftrittes im Schloss Hartberg im Rahmen des Hartberger Literatursommers, dass ihr Romanerstling "Blasmusikpop", mit dem sie in der schreibenden Zunft fulminant durchstartete, vom Hartberg-stämmigen Filmproduzenten Alexander Glehr verfilmt und in zwei Jahren in die heimischen Kinos kommen wird.