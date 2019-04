Nach einem Kreuzfahrt-Auftritt und Tourneen durch Südamerika und Europa dürfen Visions of Atlantis am Donnerstag auf den österreichischen Musikpreis hoffen.

Visions of Atlantis an Bord von "70000 Tons of Metal" in Mexiko © Visions of Atlantis

Turbulente Wochen liegen hinter Visions of Atlantis: Die französisch-österreichische Symphonic-Metal-Band mit Homebase Bruck an der Mur beglückte im Februar ihre südamerikanischen Fans mit einer Headlinertour – es ging durch Kolumbien, Peru, Chile und Argentinien, davor wurde vor Mexiko ein Kreuzfahrtschiff bei der weltgrößten Heavy-Metal-Cruise "70000 Tons of Metal" gerockt.

