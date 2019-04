Zwei Jahre, 50 Vorstellungen: Fredrik Jan Hofmann über seine Rolle als „Judas“, Reaktionen am Kirchplatz und Wirtshaus-Tipps.

Judas (Fredrik Jan Hofmann) erzählt seine eigene Version der Geschichte. © Lupi Spuma

Mehr als 28.000 verschiedene Vornamen (inklusive Varianten) wurden zwischen 1984 und 2017 in Österreich vergeben. In der ewiglangen, ausgedruckt 845 Seiten umfassenden Liste fehlt eine Nennung: Judas. Der Name ist Synonym für Verrat, Geldgier, Gewissenlosigkeit. Tief eingebrannt ins Bewusstsein, nicht nur von Gläubigen. Er steht für denjenigen, der den Gottessohn für einige Silberlinge mit einem Kuss verriet: Judas Iskariot.

