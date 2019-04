J. S. Bach"Matthäuspassion" als Gipfelwerk

Der in Vorau geborene Tenor Johannes Chum ist ein bemerkenswerter Evangelist, was man in dieser Aufnahme von 2010 aus dem Leipziger Gewandhaus hört. Dirigent Riccardo Chailly setzt mit dem Thomanerchor Leipzig und dem Tölzer Knabenchor auf rasante Tempi und theatralisches Feuer (Decca). MG



Aus einem Guss ist die zweite Aufnahme von John Eliot Gardiner, die 2016 am Ende einer Tournee aufgenommen wurde. Die Solos sind aus dem wunderbaren Monteverdi Choir heraus besetzt, alle Interpreten singen auswendig. Weniger äußerlich virtuos als Gardiners Einspielung von 1988 (Soli Deo Gloria). MG



Dramatisch formte Nikolaus Harnoncourt die monumentale Klage über das „Haupt voll Blut und Wunden“, mit Christoph Prégardien als Evangelist und Matthias Goerne als Jesus (Warner, 2001). Sich selbst – sprich: die Platte von 1970 mit Edelbesetzung (Equiluz, Ridderbusch u. a.) – konnte er aber nicht übertreffen. TSC



Mit Enoch zu Guttenberg starb im Vorjahr ein deutscher Originalklangmeister. 2003 hatte der alte Fuchs, für den Glaubenserfahrung „nur in der inneren Gewissheit eines Bach-Chorals“ steckte, ganz auf junge Kräfte gesetzt. Das Resultat: Herz, Frische, Tiefgang, Leidenschaft und spürbare Spiritualität (Farao). TSC