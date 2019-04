Facebook

Was sich Fans von seinem neuen Programm erwarten dürfen: Gernot Haas © ORF

Wer sind Ihre Lieblingspromis in der neuen Show und wie lässt sich die Mona Lisa parodieren?

GERNOT HAAS: Ich schlüpfe jetzt in die Rollen von mehr als 20 Promis: von Armin Assinger über Gerda Rogers bis hin zu Niki Lauda, Hansi Hinterseer oder der Queen. Mein jeweiliger Lieblingspromi ist immer der, den ich gerade spiele – sogar, wenn das jemand wie Donald Trump ist. Denn wenn ich zu einer Figur werden möchte, darf ich in dem Moment keine Distanz zu ihr haben, selbst wenn ich ihr außerhalb der Bühne kritisch gegenüberstehe. Der Auftritt der Mona Lisa ist eine der vielen skurrilen Überraschungen in der Show, über die ich noch nicht zu viel verraten möchte.

