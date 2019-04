Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der IEM Cube als Labor für neue Klänge und Experimente © IEM

Tag der offenen Tür des Studiums Computermusik der Kunstuniversität Graz: Bei einem Open Cube-Konzert präsentierten Bachelor- und Masterstudenten im Institut 17 (IEM/Elektronische Musik und Akustik) in der Inffeldgasse ihre Werke.



Den Beginn setzte ein Konzeptstück von Jonas Schändlinger, der eine Werk von Arnold Schönberg begrub, exhumierte und einer Reihe von weiteren Zersetzungsprozessen aussetzte. Das Resultat „Vienna Underground“ konnte, aufgrund starker Verwesung, kaum hörbar überzeugen.



Das folgende Stück von Anna Arkushina zeigte sich dynamischer. Die live-generierte Komposition blickte in Nietzsches Abgrund durch die Granularsynthese und fand rauschende Wellen im spatialen Klang.

„Bells and Whistles“ von Benedikt Alphart nutzte wiederum ausschließlich additive Synthese. Ein prägnant ausgearbeitetes Timbre wurde hier nur vom flachen Verlauf gehemmt.



Der Dialog zwischen Teonas Borsetto und seinem Computer, bot zum Abschluss Unvorhersagbares. Die nicht lineare Anordnung ließ die Improvisation zum Wettstreit mit dem Klang werden.



In der überschaubaren Atmosphäre des Cube fiel der Blick auf zukünftige Komponisten doppelt aus. Das Gehörte in der Klangregie von Davide Gagliardi schuf durchaus Lust auf mehr. Und auch weniger.