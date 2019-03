Der Schriftsteller Franzobel ist am Samstagabend in Graz mit dem "Fine Crime-Award" ausgezeichnet worden.

Franzobel wurde mit dem Grazer Krimipreis ausgezeichnet © (c) APA/dpa/Arne Dedert (Arne Dedert)

Der Schriftsteller Franzobel ist am Samstagabend in Graz mit dem "Fine Crime-Award" ausgezeichnet worden. Wie die Veranstalter in einer Aussendung mitteilten, wurde der mit 5.000 Euro dotierte Preis erstmals im Rahmen des Internationalen "Fine Crime"-Krimifestivals vergeben.