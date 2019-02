Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Visuelles Gedicht zu Licht und Schatten: Fatema Hamidi © HAMIDI

„Wahre Kunst benötigt keine Worte“: So sieht es Fatema Hamidi, die wir vorigen Juni erstmals porträtierten. Die Afghanin war 2008 mit ihrer Familie auf der Flucht in Graz gelandet und lernte erst hier ihre „Muttersprache“ – die Gebärdensprache. Denn die 20-Jährige ist gehörlos.



Hamidi bestand 2018 die Meisterschule für Schmuck und Metallgestaltung. Und wurde zudem mit einem Stipendium der Akademie Graz ausgezeichnet, wo jetzt ihre Diplomarbeit – ein Video über ihre persönliche Geschichte mit dem Titel „Licht und Schatten“ – zum Kunstprojekt mutiert. Unterstützung findet Hamidi bei der Literaturzeitschrift „Lichtungen“ und bei Autor Gerhard Roth, der schreibt: „Sie webt Gedichte der Stille, die alles umfassen. Sie zaubert mit ihren Händen eine unhörbare Sprache in die Luft.“



Der Kunstteil zeigt nun Stills aus dem Video zu den Wörtern/Gebärden Licht, Schatten, Krieg, isoliert, gehörlos, verstehen, offen, dankbar. „Eine starke, freudvolle Arbeit einer außergewöhnlichen Persönlichkeit“, schwärmt Akademie-Chefin Astrid Kury.



Fatema Hamidi: „Licht und Schatten“. Bis 22. März. Vernissage am 1. März, 19 Uhr, Akademie Graz, Neutorgasse 42, Graz.

www.akademie-graz.at

Hier ein ausführliches Porträt der Künstlerin:

Mehr zum Thema 'Wahre Kunst benötigt keine Worte' Nach neun Jahren totaler Stille die Meisterschule absolviert

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.