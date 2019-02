Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Theater Oberzeiring/Michael Traussnigg

Seine Kniescheibe blieb wie sein Überlebenswille in Russland. Der Zuversicht entschwunden stürzt sich Soldat Beckmann nach seiner Rückkehr nach Deutschland in die Elbe und die Elbe spuckt ihn angewidert wieder aus. Währenddessen rülpst der überfressene Tod pietätlos vor sich hin und Gott weint, weil er in dieser kriegszerstörten Welt keinen Platz mehr hat.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.