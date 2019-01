Facebook

François-Xavier Roth dirigierte die Wiener Symphoniker © Borggreve

Beethovens Symphonie Nr. 3 wird nun nicht selten gespielt. Als aufmerksamer Hörer hat man jede Phrase, jeden Winkel des Stücks kennengelernt und erwartet eine Aufführung leicht gelangweilt. Dirigent François-Xavier Roth benötigt zwei Takte, um solche Blasiertheit in sich zusammenfallen zu lassen. Wie er die Akkordschläge des Beginns aufspreizt, zeugt nicht nur von Freude am Detail, sondern auch von Risikobereitschaft. Nur selten hört man eine so raue, direkte, aber auch exakte (Exaktheit gegenüber dem Gehalt und den Buchstaben) Interpretation, nur selten wird der revolutionäre Geist dieser Musik so punktgenau eingefangen. Die Wiener Symphoniker und Roth reißen nicht nur in den Ecksätzen mit, auch den Trauermarsch erwischen sie in Tempo und Ausdruck ideal.



Davor erklang Berlioz’ Symphonie „Harold en Italie“ in großer Farbigkeit, mit Lust, die romantischen Effekte und Kontraste nicht zu nivellieren. Bratscher Antoine Tamestit spielte den Solopart hoch spannend, klanglich bezaubernd und mit schneidiger Energie. Den Jubel dankte man mit Zugaben, Tamestit mit Bach, Roth und das Orchester mit Bizet. Ein Höhepunkt in einer ohnehin starken Musikvereins-Saison.