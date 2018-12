Facebook

Urs Leimgruber (2. von links) und sein Quartett OM © KK

OM - das sind Urs Leimgruber (Saxofone), Christy Doran (Gitarre), Bobby Burri (Bass) und Fredy Studer (Schlagzeug) - erspielten sich zwischen 1972 und 1982 als gegenüber der Avantgarde offenes Jazz-Rock-Quartett Legendenstatus. Ab 2006 konzertieren die vier wieder ab und an zusammen und waren so am Mittwoch bei einem seltenen Gastspiel in Graz zu erleben. Bemerkenswerterweise haben sich diese Schweizer Musiker gerade auch im Bereich freieren bis freiesten Musizierens jeweils individuell einen Namen gemacht, was auch überdeutlich zu hören war. Keineswegs wurde nämlich mit einem 70er-Revival aufgewartet, sondern zwei gänzlich durchimprovisierte Sets geboten.