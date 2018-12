Kleine Zeitung +

Am 12. Oktober in der Stadthalle "The Hoff" überrascht Fans mit Tour - auch in Graz

David Hasselhoff hat für Ende 2019 eine Tournee durch Deutschland, die Schweiz und Österreich angekündigt. Die "Freedom! The Journey Continues Tour" führt ihn am 12. Oktober auch in die Stadthalle Graz.