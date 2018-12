Facebook

Seit dem Jahr 1916 werden alljährlich zur Weihnachtszeit in der Antoniuskirche des Volkskundemuseums die „Hirten- und Krippenlieder" aufgeführt. © KK/Volksliedwerk

Um der Hektik der Adventzeit zu entfliehen, ist Musik oft eine willkommene Gefährtin. Solch besinnliche Klänge kann man nun bald wieder in der Antoniuskirche vernehmen, wenn diese mit Hirten und Krippenliedern erfüllt wird. Seit über 100 Jahren werden hier die verschiedenen Geschichten des Weihnachtsfestkreises musikalisch erzählt, von der Verkündigung an Maria bis zum Besuch der drei Könige an die Krippe. Die sorgfältige Auswahl der Lieder erfolgt dabei unter der Mitarbeit von Eva Maria Hois vom Steirischen Volksliedwerk, mit Bedacht auf eine ausgewogene Kombination aus traditionellem Liedgut aus der Sammlung des Volkskundemuseums und Neubearbeitungen steirischer Musikschaffender.



Das Programm 2018 widmet sich einem Schwerpunkt um Peter Rosegger. Zum 100. Todestag Roseggers werden selbst aufgezeichnete Lieder des steirischen Dichters zu hören sein und andere Weisen aus seiner Mürztaler Heimat. Neben zwei Melodien aus den Nachbarländern Ungarn und der Slowakei birgt das Programm auch Andenken an Galionsfiguren der Hirten- und Krippenlieder, so etwa an den vor 60 Jahren verstorbenen Mitbegründern Viktor Geramb.



Die musikalische Leitung der adventlichen Musikgenüsse obliegt seit nun mehr zehn Jahren Zuzana Ronck, die durch ihre langjährige Tätigkeit als Leiterin des Vokalensembles Musica con GRAZia und im Vorstand des Steirischen Volksliedwerkes und des Steirischen Chorverbandes reichlich Erfahrung in Chorleitung mitbringt. Wenn Ronck dann mit ihren jungen Sängern und Instrumentalisten aus dem am Johann-Joseph-Fux Konservatorium die ersten Töne anstimmt, steht einer feierlichen Adventstimmung nichts mehr im Wege.