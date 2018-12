Ein junger Steirer hat in der RTL-Show "Das Supertalent" auf voller Linie überzeugt - Jurorin Sylvie Meis drückte für ihn den "Goldenen Buzzer" und beförderte ihn somit direkt ins Finale.

Sylvie Meis drückte den "Goldenen Buzzer" für den Steirer Kevin Elsnig © RTL/Stefan Gregorowius (2)

Auf den ersten Blick wirkte der junge Mann mit dem adretten Hemd vielleicht unscheinbar, als er mit der Arie "Lascia ch’io pianga" aus Händels "Rinaldo" (1711) loslegte, zog er aber Jury und Publikum sofort in den Bann. Das Besondere: Kevin Elsnig ist Countertenor, singt also in hoher Alt- bis Sopranlage.

