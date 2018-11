Kleine Zeitung +

Landeskunst- und Kulturpreise 2018 Lorbeerkränze aus Plastikgabeln

Ausgezeichnet! Am Dienstagabend (27. November) wurden an Sandy Lopičić, Fiston Mwanza Mujila und Sonja Gangl die Kunst- und Kulturpreise des Landes Steiermark vergeben. Zudem kamen Maria Fürntratt, Tomer Gardi und zahlreiche weitere Künstler in den Genuss von Stipendien bewährter und neuer Programme des Kulturressorts.