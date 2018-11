Facebook

Gesprächsrunde zum Buch: Obersteiner, Kada, Hösele, Opis und Lehofer © Ballguide/Hanschitz

Es ist ein Buch, das die Bandbreite an in der Steiermark beheimateten Persönlichkeiten und ihre hier herangewachsenen Talente sichtbar macht. 78 Porträts – von Ottokar IV., dem ersten Herzog der Steiermark, der Fotografin Inge Morath, von Nobelpreisträger Victor Franz Hess oder der bedeutenden Tiermalerin Norbertine Bresslern-Roth geben Einblicke in herausragende Prominenzen.

Die Idee dazu entsprang Mitherausgeber Herwig Hösele in seiner Zeit, als er in der Grazer Burg enger Mitarbeiter der Landeshauptleute Josef Krainer und Waltraud Klasnic war. „Wenn Gäste in die Steiermark gekommen sind, haben wir gerne Bücher verschenkt“, erklärt Hösele. Von der Opulenz der Fotos sei er häufig begeistert gewesen, von den Texten allerdings nicht.

Mit diesem Werk wollten die beiden Herausgeber und Autoren Herwig Hösele und Manfred Prisching eine umfassende Sichtweise über die Steiermark erarbeiten. Psychiater Michael Lehofer begab sich in einem Essay auf die Suche nach den Spezifika der steirischen Seele. „Ich habe mich auf dieses Experiment eingelassen“, so Lehofer am Donnerstagabend zu Verlagsleiter Matthias Opis anlässlich der Präsentation im Styria Media Center in Graz. Eine vom Landesarchiv erarbeitete Zeittafel liefert eine Aufstellung der steirischen Geschichte von der Altsteinzeit bis zur Gegenwart.

Gespickt ist das vom Architekten Alexander Kada designte Buch auch mit wissenswerten Fakten rund um das Steirerland. Oder wussten Sie, dass rund 35.000 Kürbiskerne in einem Liter Kernöl stecken? Ein Buch für alle, die die Steiermark lieben.

Foto © Ballguide/Hanschitz

Das Buch Essays und Fotos bieten im neuen Buch „Steiermark. Leute - Leben - Land“ Einblicke in die Natur und das Leben der Steirer. Hrsg. von Herwig Hösele und Manfred Prisching. Erschienen im Styria-Verlag, 400 Seiten. Preis: 35 Euro

