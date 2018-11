Kleine Zeitung +

5 Millionen Programmbudget Einreichungsstart für das "Graz Kulturjahr 2020"

Das Rennen um die Zukunft ist eröffnet. Donnerstagabend wurde in der steirischen Landeshauptstadt die Ausschreibung für das "Graz Kulturjahr 2020" rund 150 Exponenten aus der Grazer Kunst- und Wissenschaftsszene vorgestellt, am Freitag präsentierten der Grazer Kulturstadtrat Günter Riegler (ÖVP), Kulturjahr-Manager Christian Mayer sowie Beiratsmitglieder ihre Ideen vor Journalisten in Wien.