Am Sonntagabend hat es die bereits dritte Steirerin in der deutschen Castingshow in die nächste Runde geschafft: Lia Joham aus Graz überzeugte mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und durfte gleich zwei Songs singen.

Lia Joham sang Simon & Garfunkel - und dann noch Sia © SAT.1/ ProSieben/ Andre Kowalski

"Vielleicht sollte man die Sendung in The Voice of Austria umbenennen", schreibt ein Zuschauer schon auf Facebook: 13 Österreicherinnen und Österreicher stellen sich heuer der Jury, mindestens fünf davon (so genau wollen es die Sender ProSieben und Sat1 noch nicht verraten) kommen aus der Steiermark.

