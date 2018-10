Facebook

Die Räumlichkeiten des Musiksalon Erfurt befinden sich im dritten Stock des "Gemalten Hauses" © Graz Tourismus

Mehr als 15 Jahre lang gehörte der Musiksalon Erfurt zu den Fixgrößen im Konzertbetrieb der Landeshauptstadt. Diesen Herbst aber ist es in den Räumlichkeiten im Gemalten Haus in der Grazer Herrengasse still geblieben. „Der ehrenamtliche Betrieb war einfach nicht mehr fortführbar“, erklärt Hans-Jochen Wigand. Seine Frau Heidemarie hatte als treibende Kraft des Musikbetriebs fungiert, nach ihrem Tod im Februar 2017 hatte der Grazer Architekt noch versucht, das Konzertgeschehen in Gang zu halten.