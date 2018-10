Facebook

Regisseur Georg Schütky konzipierte Rahmenprogramm. © Vincent Stefan

Wenn heute, Mittwoch, pünktlich um 12 Uhr der Festakt zum diesjährigen „Tag der Deutschen Einheit“ in der Staatsoper Berlin beginnt, kann einer schon das erste Mal durchatmen: der steirische Regisseur Georg Schütky. Er war eingeladen, die künstlerische Seite des Festaktes zu konzipieren und zu koordinieren.

Der 31-jährige gebürtige Leobener, der in Allerheiligen im Mürztal aufgewachsen ist und an der Hanns-Eisler-Musikhochschule in Berlin Musiktheater studierte, inszenierte im Sommer vielbeachtet „Jakob der Letzte“ bei den Rosegger-Festspielen in Krieglaich. Bekannt ist er auch für seine Inszenierungen im Next Liberty Jugendtheater in Graz, den preisgekrönten Lipdub in Kapfenberg oder der „Originale“ von Karlheinz Stockhausen, mit der er an der Berliner Staatsoper 2015 debütierte.

„Nur mit euch“ ist das Motto der 28. Auflage des Festaktes zum Tage der Deutschen Einheit, an dem neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Festredner Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur teilnehmen.

Schütkys Rahmenprogramm gestalten unter anderem Staatskapelle Berlin unter Daniel Barenboim sowie viele Überraschungsgäste. Das Erste Deutsche Fernsehen (ARD) überträgt ab 12 Uhr live.

Johanna Birnbaum

