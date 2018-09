Facebook

Patrick Hahn (23) geht bei seinem Debüt mit recreation auf „Glückliche Fahrt“ © Peter Purglar

"Auf den Burschen müsst ihr ein Auge werfen, er ist ein Ausnahmetalent!“, schwärmte Chorexperte Lorenz Maierhofer uns vor. Haben wir. Aber auch andere. Längst. Und nicht nur das.



Patrick Hahn dirigierte schon die Münchner Philharmoniker oder das Klangforum Wien, eine Rossini-Farce bei den Festspielen Erl oder eine Kinderoper an der Bayerischen Staatsoper. Er konzertierte am Klavier mit dem Mozarteumorchester Salzburg und war Solokorrepetitor an der Staatsoper Hamburg. Er gewann Preise als Komponist in New York oder als Jazzpianist in Wisconsin. Und wenn es ihm Spaß macht, setzt sich der Grazer als Kabarettist an den Flügel, etwa für freche Lieder von Georg Kreisler, für Persiflagen auf Schlagerkönige wie André Rieu oder für quergebürstete Klassik à la Mozart, Wagner und Chopin.



Übrigens, nur zur Verdeutlichung: Patrick Hahn ist 23.



Aber eigentlich ist er als junger Löwe sozusagen schon ein alter Hase. Denn der frühere Solist der Grazer Kapellknaben, der auch in der „Zauberflöte“ im Opernhaus glänzte, komponierte mit erst zwölf Jahren seine erste Oper: „Die Frittatensuppe“, ein schräges Gasthausdrama, scharf gewürzt mit Liebe, Gift und langen Messern. Aber auch künstlerisches Handwerk will gut gelernt sein. Also studierte der in Laßnitzhöhe aufgewachsene Musiker an der Grazer Kunstuniversität und profitierte von Meisterkursen etwa bei Kurt Masur oder Bernard Haitink. Anlässlich seines Studienabschlusses mit Auszeichnung erfolgte 2014 in Gleisdorf die Uraufführung seines Oratoriums „Sodom und Gomorra“, bei dem Hahn vom Pult aus 150 Mitwirkende zu bändigen hatte.



Information Patrick Hahn, geboren am 17. 7. 1995 in Graz, aufgewachsen in Laßnitzhöhe. Studien an der Kunstuniversität Graz. Pianist, Dirigent, Komponist, Musikkabarettist. www.patrickhahnmusic.com



Konzerte: „Glückliche Fahrt“. Mit recreation und Gerald Preinfalk (Saxophon). 1./2. 10., 19.45 Uhr, Stefaniensaal Graz.



Kabarett: „Taubenvergiften für Fortgeschrittene“. 3. 10., 19 Uhr, Kulturhalle Hart bei Graz. Karten: Tel. 0664 28 02 004

Michael Tschida Kultur-, TV & Medienredakteur Mehr von Michael Tschida

Am 1. und 2. Oktober sind es zwar nicht so viele, aber erstens ist recreation das „Große Orchester Graz“, und zweitens ist es sein Debüt in dessen Zyklus. „Ich bin schon sehr gespannt, in der Heimat ist es immer etwas Besonderes“, verriet Hahn der APA. Beim Saisonauftakt dirigiert er die 1. Symphonie sowie „Meeresstille und glückliche Fahrt“ von Mendelssohn, die Ouvertüre zu „Der Alchymist“ von Louis Spohr und das Saxofonkonzert des Schweden Lars-Erik Larsson aus 1934.Danach geht es im flotten Takt weiter: Heilbronn, München, Grafenegg, Erl, Köln, Dresden, Luzern, eine Konzerttournee durch Japan ... Da werden wohl viele weitere Augen (und Ohren) auf Patrick Hahn geworfen.