In der Steiermark haben fünf Schulen, 48 Gemeinden und 45 Fachleute aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung und Vereinen in einem Projekt eine Wanderausstellung zum Thema "1918/2018 - Im Zeitalter der Extreme" gestaltet.

Denkmal der Republik © Joanneum/Werner Anzenberger

In der Ausstellung "Im Zeitalter der Extreme"ird die Demokratie als nicht selbstverständliche politische Konzeption u.a. in ihrer "Polarnacht" von 1934 bis 1945 skizziert, auch ihr erster "Sonnenaufgang" in Österreich 1918. Sie ist nun bis 8. Juli im Museum für Geschichte in Graz zu sehen. Die Polytechnische Schule Eisenerz hat beispielsweise ein "Eisenerzer Kriegstagebuch 1914-1918" auf einer Schautafel zusammengestellt. Das örtliche Stadtmuseum hat viel Bildmaterial hergegeben - so werden vergessene Kapitel der Regionalgeschichte mit globalem Geschehen verknüpft: Anfangs wurden im Ersten Weltkrieg am Erzberg wegen Arbeitskräftemangel noch jüdische Landsturmmänner eingesetzt, die von russischen Kriegsgefangenen "abgelöst" wurden.