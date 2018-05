Facebook

Martina Zinner vertrat Island und gab wirklich alles. Nur das Trickkleid fehlte © Johannes Gellner

Was Island beim Eurovision Song Contest noch nie gelungen ist - die entlegene Insel nimmt seit 1986 teil, wurde zwei Mal Zweiter (mit Selma und mit Yohanna) und kam heuer in Lissabon nicht einmal ins Finale -, hat es beim ersten in Österreich ausgetragenen Improvision Song Contest geschafft! Mit einem imposanten und eindringlichen Friedensschrei an Europa von Martina Zinner, verpackt in eine dramatische Hymne über Schwefel, zog sie an den anderen zehn Ländern vorbei und holte sich den Pokal im Grazer Orpheum. Zinner vom Theater im Bahnhof (TiB) war ihr Land erst vom Saalpublikum zugeteilt worden. Würdige Zweite wurde Charlotte Gittins für Großbritannien mit einem schmissigen, vielschichtigen Impro-Lied übers Handy, das keine Sekunde langweilte.

Der Unterschied zum ESC: Die Songs des Abends waren nicht monatelang geprobt, die Choreografien nicht in Leib und Seele übergegangen. Dieser Glitter war ganz echt. Der Angstschweiß auch, denn alles entstand im Moment. Als "Orchester" fungierte die großartige Band The Base. Die Entscheidung lag beim Publikum, die die elf Länder repräsentierten, und einer vierköpfigen Fachjury. Die Bandbreite der Lieder reichten vom Kugeleis (Österreich) über Spreewaldgurken (Deutschland) bis zu Schafen (Schweiz) und Dachdeckern (Liechtenstein). Und auch ein romantisches Liebesduett durfte natürlich nicht fehlen (Ollie Rasini & Stefan Gamper). Frankreich war "verloren im Dschungel", Slowenien himmelte "Alexandra" an. Alles in der Landessprache, wie eben in den guten alten Zeiten des Song Contests (bis 1999). Bravo!

Es ist vollbracht: Beatrix Brunschko (vorne) durfte "Douze points" ausrufen Foto © Johannes Gellner

Es war der krönende Abschluss des knapp einwöchigen Impro-Cups 2018 des TiB, wo vorgeführt wurde, dass sich das Improvisationstheater ständig weiter entwickelt und was der Nachwuchs drauf hat. Beatrix Brunschko durfte schon mit Krassnitzer und Moretti vor der Kamera stehen, aber bisher noch nie die magischen "Douze points" sagen. Nun war es soweit!

Martina Zinner kann es gar nicht fassen. The Queen of Iceland Foto © Johannes Gellner





