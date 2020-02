Facebook

Am Suq von Damaskus: Alltagsgelassenheit in einem historisch turbulenten Umfeld © Lutz Jaekel

Sie haben als Islamwissenschaftler, Historiker und Journalist langjährige und intensive Syrien-Erfahrung. Was fasziniert Sie so an diesem Land?

LUTZ JÄKEL: Syrien ist für mich das vielfältigste und spannendste Land in der arabischen Welt. Es ist ein kulturell, historisch und vor allem menschlich sehr reiches Land. Das wissen bei uns leider nur die wenigsten.