© ullstein bild via Getty Images

Ich wurde 1967 im Iran geboren und war zwei Jahre alt, als wir weggezogen sind. Die erste Station war Los Angeles, wo wir ein Jahr geblieben sind. Danach waren wir noch ein Jahr in der Türkei. Als ich vier Jahre alt war, sind wir in Wien gelandet. Und geblieben. Meine Erinnerung setzt auch hier ein und zwar an ein österreichisches Frühstück, meine erste Erinnerung ist der Geschmack einer Himbeermarmeladesemmel.