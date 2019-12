April Am Krankenbett von Notre-Dame

Facebook

Am 14. April blickte die Welt fassungslos nach Paris. © AP

Die Seine ist nur etwas für Verzweifelte oder Verliebte, schrieb Aragon. Am Abend des 14. April waren selbst die Verliebten verzweifelt. Wir standen auf dem Pont Louis-Philippe, der rechts der Seine einen majestätischen Blick auf das Herz der Stadt gewährt, eine bunte Menge von Passanten, Paris-Besuchern, Neugierigen, Journalisten, alle herbeigeeilt, weil sie die Nachricht nicht glauben konnten: Notre-Dame brennt? Fremde Menschen blickten sich an und stellten einander Fragen: Was ist passiert? Warum löschen sie nicht? Warum tun sie denn nichts? Viele schwiegen, einige weinten, wenige schrien. Alle waren wir fassungslos. Der Spitztu rm schien wie von innen beleuchtet, dann bleckten die Flamen durch das filigrane Werk hindurch. Vor unseren Augen neigte er sich zur Seite, Richtung Norden, brach ab, löste sich auf, verschwand. Die Sonne, die noch hoch stand, war plötzlich verdeckt von Rauchwolken. Das Blei des Daches stand wie eine Säule schwefelgelb im Himmel und es fühlte sich an, als habe jemand die Tore zur Hölle geöffnet.