Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Funny glasses, red clown nose and tie lie on a colored background, like a face. © (c) koldunova_anna - stock.adobe.com

Man müsste annehmen, dass er mit einem ordentlichen Getöse und viel Brimborium in den November knallt, aber er tritt geradezu vornehm zurückhaltend in Erscheinung: Wenn am 11. 11. um 11.11 Uhr der Fasching beginnt, dann bewegt das zwar in jedem Fall die eingefleischten Faschingsfans, aber selten knallen landauf, landab die Sektkorken. Schade eigentlich, denn der Fasching ist doch weit mehr als nur rote Clownsnasen und Konfetti, das mag eine äußerliche Begleiterscheinung sein, aber wenn man nur ein bisschen an der Oberfläche kratzt, kommt ziemlich schnell das wahre Wesen des Faschings zum Vorschein. Eines gleich vorausgeschickt: Er ist alles andere als brav.