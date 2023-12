Bei meiner freundlichen Nachbarin zu Besuch. Sie ist nicht mehr die Jüngste, trotzdem umweltbewusst. Deshalb hat sie nicht einfach Kekse, sondern Bio-Kekse gebacken, zu deren Verkostung ich eingeladen bin. Wir fachsimpeln zum bevorstehenden Fest. Es ist Zeit, sagt meine Nachbarin, einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Ihr Motto: Ohne Baum kein Fest!

Heuer will sie sich vom Biobauern ihres Vertrauens, der ein großes Stück Wald sein Eigen nennt, einen Baum samt Wurzel besorgen. Nur der Baum im Topf, sagt sie umweltbesorgt, lässt sich wieder aussetzen. Jedoch ihre größte Sorge – sie hat es arg „im Kreuz“ – ist der Transport. Wie bekommt sie den eingetopften Baum in die Wohnung? Aber, fügt sie prinzipienfest hinzu, auf topflos reimt sich kopflos, nicht wahr? Auch der Weihnachtsbaumschmuck bereitet ihr Sorgen. Es kommt nur umweltfreundlicher Aufputz in Frage. Ihre Enkelkinder lieben brennende Kerzen, in Stanniolpapier gewickelte Zuckerln, buntbesprühte Kugeln, glitzerndes Lametta. Gibt es das alles „Bio“? Ich bekenne, dass ich keine Ahnung habe. Sie auch nicht, sie will sich informieren, echte Freude macht ihr das keine; ihre Kindheitsweihnachten waren schlichter. Ich bin Moralphilosoph, ich möge ihr sagen, was das Richtige sei. Hm. Dann fällt mir etwas ein: Weihnachten soll ein Fest der Freude sein, der glänzenden Kinderaugen, des fröhlichen Beisammenseins. Ich stelle mir vor, wie die nicht mehr Jüngsten unter uns mit Bio-Sorgenfalten vor den eingetopften Bäumen und an den veganen Festtischen sitzen und an die Umwelt statt an das Kindlein in der Krippe denken. Also schlage ich – nostalgisch – meiner freundlichen Nachbarin vor, Weihnachten doch so zu feiern, wie zur Zeit ihrer sorglosen Kindheit. Ach, seufzt sie, und die Umwelt? Die wird es aushalten, antworte ich, ein wenig querdenkerisch gestimmt. Und wie soll sie’s dann mit dem Weihnachtsbaum halten, na? Der Topf darf nicht aus Plastik bestehen, und wenn, dann höchstens aus wiederverwertbarem; und falls nun der Biobauer ihres Vertrauens einzig massive Tontöpfe verwendet? Da erwidere ich, vielleicht ein wenig zu querdenkerisch: Im Keller lagert ja das rückgratfreundliche Holzkreuz, nicht wahr? Vielleicht möchte meine freundliche Nachbarin es hervorholen, um ihren Weihnachtsbaum darin zu befestigen – eben wie früher, als noch das Kripplein darunter hervorlugte? Da fügt sie, augenzwinkernd, hinzu: Und wie früher windschief … Die Bio-Kekse schmecken übrigens köstlich.