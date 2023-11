Schnauzer, Schnaupe, Rotzbremse, Gesichtsraupe, Pornobalken, Oberlippenbesen, Respektbalken… Er hat noch mehr Namen als Formen. Für viele ist ein prächtiger Oberlippenbart à la „Magnum PI“ (Tom Selleck) die optische Bastion der Männlichkeit, die derzeit eine Renaissance erlebt. Sogar auf den Laufstegen der Haute Couture hat es der Bart geschafft. Stolzierten früher nur glattrasierte Laufstegschönheiten über den Catwalk, blitzen heute wieder Schnurrbärte von den Titelseiten der Modemagazine. Brad Pitt, Wim Wenders etc. Die Stars tragen ihn, und vor allem bei den Männern der Millennials (Jahrgänge 1981 bis 1996) und Gen-Z (Jahrgänge 1995 bis 2010) ist er en vogue. Der Hashtag „#Topgunmustache“ ist sogar zum Trend geworden. Auslöser war die edle Gesichtsbehaarung von Schauspieler Miles Teller im zweiten Teil des Kampfjet-Hits „Top Gun: Maverick“ mit Tom Cruise.

Selbst ein Sprecher des Rasierklingenherstellers Gillette erklärte: „Wir wissen, dass Männer während der Pandemie – insbesondere zu Beginn des Lockdowns – mit ihrer Gesichtsbehaarung und verschiedenen Stilen experimentierten. Es ist also möglich, dass sie einen Schnurrbart ausprobiert und seitdem nicht mehr zurückgeschaut haben.“ Verständlich.

Andere sehen im Schnurrbart die Ausgeburt der Hässlichkeit. Ich nicht. Mein Vater trug einen, als ich klein war. Wie auch Hans Krankl, Herbert Prohaska, Freddie Mercury. Ich hätte meinen nicht sehnlicher herbeisehnen können. In der Pubertät trug ich den zarten Flaum so stolz, als hätte er die Strahlkraft von Friedrich Barbarossas legendärem Rauschebart. Tatsächlich sah ich aus, als wäre ich etwas dreckig unterhalb der Nase. Die Wirkung, die die mühsam zusammengehaltenen 37 leicht dunklen Härchen auf die Damenwelt hatten, war alles andere als die erhoffte. Ich hatte sie sogar immer wieder einzeln gestutzt, weil sie dann schneller wachsen würden – Mann greift eben nach jedem Strohhalm auf dem Weg zum Mannwerden. Einen Rat hatte ich damals dennoch nicht beherzigt: „Schmier‘ Honig auf die Wange – der zieht. Und Hühnerdreck in den Mund geben – der schiebt.“

Miles Teller mit dem Topgunmustache © IMAGO

Inzwischen ist mein Gesicht auch ohne „Wundermittel“ zugewachsen wie ein vernachlässigter Schrebergarten. Meinen Schnurrbart habe ich auch mit Stolz getragen, jetzt ist es ein Vollbart. Mein 14-jähriges Ich wäre unfassbar stolz, auch wenn ich jetzt keine Haare mehr auf dem Kopf habe (das ist aber eine andere Geschichte). Aber mit dem Bart liege ich seit vielen Jahren im Trend. Selbst Talkmaster-Legende David Letterman ließ sich nach dem Ende seiner „Late Show“ einen buschigen Vollbart wachsen.

Von den großen Konzernen bis zu den kleinen Manufakturen haben die Geschäftstüchtigen die Kaufkraft der Bartträger entdeckt, und die Palette der Pflegeprodukte ist so vielfältig wie die Formen der Bärte selbst. Öle, Spülungen, Shampoos, Haarwuchsmittel, Tinkturen, Kämme, Bürsten und Pomaden haben die klassischen Bartwichse verdrängt. Zudem schossen die Barber-Shops wie Schwammerln aus der Erde – der Schönheitssaloon des Mannes. Aktuell ist der Schnauzer mit dem „Movember“ wieder in Mode und sprießt auf ihm sonst fremden Oberlippen. Die eigentliche Idee hinter der Kombination aus „November“ und „Moustache“ war es, sich in diesem Monat einen Oberlippenbart wachsen zu lassen und auf Prostatakrebs aufmerksam zu machen und Spenden für die Forschung zu sammeln.

Der legendäre Talkmaster David Letterman © IMAGO

Bei aller Eleganz und modischer Durchschlagskraft der Gesichtshaarpracht sind meine Gründe für sie aber andere. Ohne Bart schaue ich nicht aus wie ein furchterregender Waldschrat, sondern wie ein 16-jähriger pausbäckiger Bursche. (Bonus: Weil ich aussehe, wie ein Waldschrat, werde ich oft in Ruhe gelassen.) Und außerdem bin ich zu faul, mich zu rasieren und den weißen Waschtisch im Badezimmer jeden Tag zu putzen. Mein Vater hat mittlerweile auch einen (weißen) Vollbart. Dass er nicht müde wird, mich trotzdem jedes Mal zu fragen, wann ich mich endlich wieder einmal rasiere („Du siehst aus wie ein Schläfer“), ist ein bisschen wie ein Ritterschlag.