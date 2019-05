Facebook

Die Australierin Kate Miller-Heidke schwerelos bei "Zero Gravity" © APA/AFP/GUEZ

Kanpp 8000 ESC-Fans sorgen in der Halle des Messezentrums von Tel Aviv für Stimmung, rund 200 Millionen Zuschauer sind weltweit vor den Bildschirmen dabei: 26 Nationen rittern um die ESC-Krone 2019. Im ORF kommentiert wird die vierstündige Show einmal mehr von Andi Knoll: "Es ist natürlich schade, dass Österreich im Bewerb nicht mehr dabei ist, aber wenn das Publikum nach österreichischen Dingen sucht: Die Bühne ist von einem Fast-Österreicher, die Songs von Aserbaidschan und Malta sind von Österreichern mitgeschrieben, Conchita ist auf der Bühne und ich bin auch mit dabei - also es gibt genug patriotische Gründe

einzuschalten. Darüber hinaus ist es einfach die geilste TV-Party des

Jahres", erklärt der Tiroler Die Punkte der österreichischen Fachjury (fünf Musikxperten pro Land, bei uns u. a. mit Julian le Play und Mathea) werden heuer erstmals von Philipp Hansa verkündet.

Das ORF-Publikum wählt mit, auch wenn Paenda mit "Limits" bereits im Halbfinale ausgeschieden ist. Seine Stimme abegben kann man unter 0901 050 25 und der angehängten zweistelligen Startnummer (50 Cent pro Anruf oder SMS).

01 Malta: Michela "Chameleon"

02 Albanien: Jonida Maliqi "Ktheju tokës"

03 Tschechien: Lake Malawi "Friend of a Friend"

04 Deutschland: S!sters "Sister"

05 Russland: Sergey Lazarev "Scream"

06 Dänemark: Leonora "Love Is Forever"

07 San Marino: Serhat "Say Na Na Na"

08 Nordmazedonien: Tamara Todevska "Proud"

09 Schweden: John Lundvik "Too Late for Love"

10 Slowenien: Zala Kralj & Gasper Santl "Sebi"

11 Zypern: Tamta "Replay"

12 Niederlande: Duncan Laurence "Arcade"

13 Griechenland: Katerine Duska "Better Love"

14 Israel: Kobi Marimi "Home"

15 Norwegen: KEiiNO "Spirit in the Sky"

16 Großbritannien: Michael Rice "Bigger than Us"

17 Island: Hatari "Hatrið mun sigra"

18 Estland: Victor Crone "Storm"

19 Weißrussland: ZENA "Like It"

20 Aserbaidschan: Chingiz "Truth"

21 Frankreich: Bilal Hassani "Roi"

22 Italien: Mahmood "Soldi"

23 Serbien: Nevena Bozovi? "Kruna"

24 Schweiz: Luca Hänni "She Got Me"

25 Australien: Kate Miller-Heidke "Zero Gravity"

26 Spanien: Miki "La Venda"

Und vor der Punktewertung kommt noch Madonna - mit ihrem neuen Song "Future" und dem Hit "Like a Prayer". Hier sind Sie live dabei:



Favorit Duncan Laurence am E-Piano bei "Arcade" Foto © APA/AFP/GUEZ

Der Auftritt von Italiens Mahmood mit "Soldi" Foto © AP

Schwede John Ludvik mit Gospel-Power beim Ohrwurm "Too Late For Love" Foto © APA/AFP/GUEZ

