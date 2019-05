Facebook

Paenda © (c) ORF (Roman Zach-Kiesling)

Es war ihr großer Auftritt in Tel Aviv und hoffentlich nicht ihr letzter. Die 31-jährige in Wien lebende Steirerin präsentierte als Vertreterin Österreichs ihr Lied "Limits" - und das vor einem Millionenpublikum. Insbesondere in ihrer Heimatstadt Deutschlandsberg werden viele Daumen gedrückt.